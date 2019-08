Bosbranden vernielen 200 hectare dennenbossen in Zuid-Frankrijk

Circa 200 hectare dennenbossen en andere mediterrane vegetatie is gisteren vernield in het departement Aude in het zuiden van Frankrijk. Zo'n 160 brandweerlieden bestreden, met inzet ook van blusvliegtuigen, het vuur. Er werden wel geen woningen bedreigd, aldus de brandweer.

De brand ontstond om onbekende reden rond 16.00 uur in de gemeente Montirat, ten zuid-oosten van Carcassonne. Naast 160 brandweermannen werden ook vier Canadair- en een Dash-vliegtuig ingeschakeld.

Omstreeks 20.00 uur werd het vuur nog aangewakkerd door windstoten van 40 km per uur. De brand rukte wel niet in de richting van huizen op, aldus de brandweer.