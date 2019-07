In Italië woeden dit weekend zware bosbranden, zo hebben Italiaanse media bericht. De zwaarste bosbrand brak gisteren uit nabij de badplaats Tortoli, de brandweer is vandaag nog steeds aan het blussen. De brand is vermoedelijk aangestoken.

Da questa mattina #vigilidelfuoco impegnati a Tortolí (NU) per un vasto incendio boschivo: unità di terra e tre #canadair sul posto. Evacuata una spiaggia e alcune abitazioni #13luglio pic.twitter.com/zk0d2Ea69l — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 13, 2019