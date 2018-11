Bosbranden Californië: dodental loopt op tot 25

In Californië, in de VS, is de dodentol na de zware bosbranden nu al opgelopen tot 25. Dat meldt de lokale sheriff Kory Honea. De reddingswerkers hebben nog eens veertien lichamen gevonden. De slachtoffers zijn gevonden in hun wagens en in hun huizen.

De meeste slachtoffers vielen in het stadje Paradise, dat bijna volledig verwoest is. Meer dan 6.700 gebouwen -vooral huizen- zijn platgebrand. De hulpdiensten blijven ondertussen zoeken naar vermisten. Het vuur brak drie dagen geleden uit, maar de brandweer krijgt de situatie moeilijk onder controle. Zeker 250.000 mensen hebben hun huis al moeten verlaten.