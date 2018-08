Bosbranden Berlijn: ramen en deuren sluiten

De brandweer van Berlijn heeft de inwoners van de stad aangeraden om hun ramen en deuren gesloten te houden. De rook van een bosbrand op 50 kilometer afstand wordt door de wind naar de Duitse hoofdstad geblazen.

Het advies kwam er na een reeks klachten over een rookgeur die in de stad hangt. De rook heeft geen gevolgen voor vluchten van en naar Berlijn.

Zowat 600 brandweerlui zijn ingezet om de bosbrand, ten zuidwesten van Berlijn in de deelstaat Brandenburg, te bestrijden. Het vuur beslaat een oppervlakte van 350 hectare en de brandweer verwacht dat het nog enkele dagen zal duren om de vlammen te doven. Meer dan 500 mensen in de regio zijn geëvacueerd.

De brand woedt in een regio met veel onontplofte springtuigen uit de Tweede Wereldoorlog in de grond. Dat maakt de job van de spuitgasten er niet makkelijker op. Op sommige plaatsen is het te gevaarlijk om het vuur vanop de grond te bestrijden en kunnen alleen helikopters worden ingezet. Volgens de lokale autoriteiten waren er al meerdere explosies.