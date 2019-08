Bosbrand op Gran Canaria: 4.000 mensen geëvacueerd

Meer dan 4.000 mensen zijn uit een toeristische zone op het Spaanse eiland Gran Canaria geëvacueerd voor een bosbrand die sinds zaterdag al bijna 1.500 hectare vernield heeft en die nog niet onder controle is, zo hebben de autoriteiten zondag gemeld.

Het vuur is "uiterst hevig" en is "niet omschreven, niet gestabiliseerd en niet onder controle", deelde de president van de Canarische Eilanden, Ángel Víctor Torres, mee. Hij maakte gewag van de mogelijkheid van bijkomende evacuaties, vooral in Cruz de Tejeda, een site in de bergen die populair is om zijn spectaculaire uitzichten. Meer dan 600 brandweerlui en elf blusvliegtuigen bestrijden de brand. Een tiental wegen moesten worden afgezet.

De weersomstandigheden zijn ongunstig, met sterke wind en hoge temperaturen. "De komende uren zijn erg belangrijk, want de weersvoorspellingen voor de nacht zijn niet goed", aldus nog Torres. De brand komt enkel dagen nadat de brandweer in dezelfde zone een brand onder controle had gekregen die tot de evacuatie van honderden mensen