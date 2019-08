“Boris Johnson wil Brits parlement vijf weken sluiten”

De Britse premier Boris Johnson heeft juridisch advies gevraagd aan advocaat-generaal Geoffrey Cox over de mogelijkheid om het parlement vanaf 9 september voor vijf weken op te schorten. Dat meldt de Britse krant The Observer.

Johnson, die momenteel in het Franse Biarritz is voor een ontmoeting met de Europese leiders van de G7, zou met de sluiting willen voorkomen dat parlementsleden de brexit-deadline van 31 oktober nog verder kunnen uitstellen.

Volgens The Observer blijkt het verzoek om juridisch advies uit een e-mail van een regeringsadviseur aan een adviseur van Johnson. De mail zou in de afgelopen tien dagen verstuurd zijn. In de correspondentie staat als juridische richtlijn dat een dergelijke sluiting van het parlement wel mogelijk zou zijn, tenzij tegenstanders van de brexit naar de rechter stappen en die beslist dat het onwettig is.

Een regeringswoordvoerder ontkende het bericht gisteren: “Dat de regering zou overwegen om het parlement in september buitenspel te zetten, is totaal niet waar.”

John Bercow, de voorzitter van het Britse Lagerhuis, heeft de voorbije maanden al meermaals laten verstaan dat hij een dergelijke opschorting van het parlement niet zal toestaan.

Het is uiteindelijk koningin Elizabeth die formeel de beslissing moet nemen om de parlementaire zittijd te beëindigen. De meeste Britse politici willen het staatshoofd echter uit de hele brexitsaga houden.