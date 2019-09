Boris Johnson onderbroken door relschopper

De Britse premier moest zijn toespraak even pauzeren wanneer een relschopper hem plots onderbrak. De man bleek het niet eens te zijn met de beslissing om het parlement tijdelijk te schorsen: "Waarom ga je niet terug naar het parlement om je rotzooi op te ruimen?" Het parlement is momenteel vijf weken geschorst, maar een Schots gerechtshof heeft verklaard dat die beslissing van Johnson onwettig is. Dinsdag gaat het Brits Hooggerechtshof zich over de situatie buigen en beslissen hoe het nu verder moet.