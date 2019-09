Boris Johnson krijgt voorlopig geen vervroegde verkiezingen

De Britten moeten - voorlopig - niet opnieuw naar de stembus. Een motie van de regering voor vervroegde verkiezingen op 15 oktober kreeg woensdagavond laat geen tweederdemeerderheid in het parlement. Premier Boris Johnson beet daarmee al voor de derde keer in het zand op twee dagen tijd.

De regering-Johnson werd dinsdagavond al vernederd in het Lagerhuis, toen de oppositie met de steun van een twintigtal leden van Johnsons eigen Conservatieve partij de parlementaire agenda kon overnemen.

Woensdagavond deden de oppositie en de rebellerende Tories dat kunstje nog eens over. Een wetsvoorstel dat Johnson verplicht om Europa opnieuw om uitstel van de brexit te vragen bij gebrek aan een echtscheidingsakkoord, raakte vlot goedgekeurd.

De premier vroeg daarop meteen om vervroegde verkiezingen op 15 oktober, maar beet opnieuw in het zand. De motie kreeg 296 ja-stemmen tegenover 56 stemmen voor het nee-kamp, maar om vervroegde verkiezingen uit te roepen heeft Johnson een tweederdemeerderheid van 434 parlementsleden nodig. De oppositie wil niet naar de stembus zolang de 'no deal' niet definitief is uitgesloten. Het wetsvoorstel dat woensdagavond door het Lagerhuis geraakte, moet de horde van het Hogerhuis nog nemen.

De parlementsleden van Labour, de grootste oppositiepartij, onthielden zich woensdagavond bij de stemming. De partij stemt in een later stadium wellicht wel in met vervroegde verkiezingen, al zou er intern nog discussie zijn over de ideale timing van die stembusgang.

Johnson reageerde licht gepikeerd na afloop van de stemming. "48 uur geleden riep Corbyn (Jeremy Corbyn, Labour-leider, red.) nog op om 'de coup tegen te gaan' en de mensen te laten stemmen. Nu zegt hij 'stop de verkiezingen en stop de stembusgang'. Ik denk dat hij de eerste oppositieleider in de geschiedenis van ons land is om een uitnodiging voor verkiezingen te weigeren", klonk het. "Ik kan alleen maar speculeren naar de redenen achter dat geaarzel. Maar ik ben bang dat de duidelijke conclusie is dat hij niet gelooft dat hij kan winnen." De premier riep de oppositie op om "de komende dagen na te denken over de onhoudbaarheid van die positie".

Hoe het nu verder moet met het brexit-proces, is niet helemaal duidelijk. Het wetsvoorstel dat het Lagerhuis woensdagavond heeft aangenomen verplicht de premier in principe om de EU opnieuw om uitstel van de brexit te vragen als hij geen nieuw akkoord kan onderhandelen, wat een 'no deal' scenario uitsluit. Het Hogerhuis moet die tekst echter nog goedkeuren. Bovendien werd eerder al gespeculeerd dat Johnson de wet ook gewoon naast zich neer kan leggen.

In de loop van volgende week stuurt Johnson het parlement voor vijf weken naar huis, tot 14 oktober. Op 17 en 18 oktober is er een Europese top over de brexit, waar de premier in principe nog een laatste kans heeft een deal uit de brand te slepen. De brexit - met of zonder akkoord - is momenteel voorzien op 31 oktober.