Boris Johnson geeft eerste toespraak als nieuwe Britse premier

Boris Johnson heeft het Britse Lagerhuis voor het eerst toegesproken als nieuwe Britse premier. Op 31 oktober moet de brexit geregeld zijn, of er nu een deal is of niet, zo benadrukte Johnson tijdens zijn speech.

“We moeten een belangrijke taak volbrengen”, zei Johnson tijdens zijn eerste toespraak als nieuwe Britse premier. “Het is een cruciaal moment in de geschiedenis van ons land waarbij we de EU zullen verlaten op 31 oktober, of zelfs eerder. We zijn klaar om met de EU-onderhandelaars te praten. Hopelijk zijn zij dat ook”, ging de Britse premier verder. Het liefst met een verbeterd scheidingsakkoord, maar zonder deal als het moet. “Het Verenigd Koninkrijk is beter voorbereid op een no-deal dan velen denken.”

Johnson wil af van bepaalde afspraken die eerder zijn gemaakt door Theresa May en de EU. Over dat scheidingsakkoord is bijna twee en een half jaar onderhandeld, maar het Britse parlement, dat goedkeuring moet geven, stemde het plan al drie keer weg.

Daarnaast benadrukte Johnson dat er geen Britse onderhandelaar werd voorgedragen om te zetelen in de Europese Commissie. De nieuwe Britse premier pleit voor een “onafhankelijk handelsbeleid”. “Vandaag is de eerste dag van een nieuwe aanpak die zal eindigen met onze exit uit de EU op 31 oktober”, aldus Johnson in zijn toespraak.