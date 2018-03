"Bommenlegger Austin omgekomen"

De hoofdverdachte van een reeks bomontploffingen in het Amerikaanse Austin (in de staat Texas), zou omgekomen zijn toen de politie hem probeerde op te pakken. Dat melden Amerikaanse media.

De verdachte zou een tuig tot ontploffing gebracht hebben. Daarbij zouden schoten afgevuurd zijn, maar verdere details geven de media niet.

De politie van Austin had wel bevestigd dat een schietpartij had plaatsgevonden waarbij agenten betrokken waren. De Amerikaanse president Donald Trump sprak op Twitter dan weer klaardere taal. Hij sprak er lof over de politie.

AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 maart 2018

De ordediensten van de stad waren de laatste dagen in verhoogde staat van paraatheid na een reeks bompakketten. Daarbij raakten zondagavond twee personen gewond.