Bommengordel Salah Abdeslam werkte niet

De bommengordel die Salah Abdeslam rond zich droeg bij de aanslagen van Parijs werkte niet. Dat staat in een officieel rapport dat de Franse radiozender France Inter kon inkijken en wordt bevestigd aan VTM NIEUWS door bronnen dicht bij het onderzoek.



Salah Abdeslam is de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs. Hij gooide op die bewuste 13 november 2015 zijn bommengordel weg in een vuilnisbak in Montrouge en vluchtte daarna weg.

Die vest werd gevonden door de politie en later onderzocht in een laboratorium. Volgens France Inter blijkt uit dat onderzoek dat de bommengordel defect was. Technische mankementen zoals een beschadigde kabel maakten dat het apparaat niet werkte.

Salah Abdeslam heeft zelf nooit een verklaring afgelegd over de bommengordel en over waarom hij zichzelf niet heeft opgeblazen aan het Stade de France. Volgens zijn familieleden kwam hij op voorhand tot inkeer en zag hij daarom af van zijn plannen.