De bombrieven in de VS waren geen nepbommen, maar bevatten allemaal explosief materiaal. Dat heeft de FBI gezegd op een persconferentie. Of ze ook echt zouden ontploffen bij het openen, dat wordt nog onderzocht:

De opgepakte verdachte wordt intussen aangeklaagd voor vijf misdrijven. Het gaat om een Amerikaanse man van 56. De bombrieven waren allemaal gericht aan Democratische kopstukken, of uitgesproken critici van Trump.

