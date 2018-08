Boliviaanse (117) mogelijk oudste ter wereld

Julia Flores Colque is bijna 118 en daarmee, mogelijk, de oudste persoon ter wereld. De Boliviaanse zingt nog altijd vrolijk en tokkelt daarbij op de snaren van haar charango.

Flores Colque maakte de twee wereldoorlogen mee en de revoluties in Bolivia. Ze zag haar plattelandsstadje Sacaba met 3.000 inwoners in vijf decennia uitgroeien tot een drukke stad met meer dan 175.000 zielen.

Guinness World Records

Volgens haar identiteitspapieren is ze geboren op 26 oktober 1900 in de Boliviaanse bergen. Ze is de oudste persoon in het Andesgebergte en misschien wel de oudste nog levende mens van de hele wereld. Guinness World Records heeft van Flores Colque geen aanvraag ontvangen om dat mogelijke record te bevestigen. De bejaarde dame kent het referentieboek met allerlei wereldrecords niet eens.

Honden, katten en haan

Flores Colque is nog goed bij haar zinnen. Ze hoort niet meer zo goed, maar is nog scherp. Een paar jaar geleden kwam ze zwaar ten val. Volgens de dokters zou ze nooit meer kunnen stappen. Ze bewees intussen hun ongelijk

Ze woont bij haar 65-jarige achternicht en leeft er met haar honden, katten en haan. Ze was nooit getrouwd en heeft geen kinderen. Ze houdt van gebak en zingt dolgraag folkloreliedjes in het Quechua. Ze verkocht vroeger groenten en fruit en houdt zich vandaag nog altijd aan die gezonde etenswaren. Met af en toe cake tussendoor of een frisdrank.

Sterftecijfers

De vorige oudste mens ter wereld was Nabi Tajima, een Japanse van 117 die eerder dit jaar stierf. Tajima was geboren op 4 augustus 1900. Het is dus aannemelijk dat Flores Colque de lijst nu zou aanvoeren. Tegelijkertijd ook erg straf, want Bolivia kampt met zowat de hoogste sterftecijfers in Zuid-Amerika.