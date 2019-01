Bokser slaat politie in het gezicht tijdens ‘gele hesjes’- protest in Parijs.

In Frankrijk hebben gisteren opnieuw zowat 50 000 zogenoemde 'gele hesjes' geprotesteerd. De 'gele hesjes'-beweging is een burgerbeweging het niet eens is met de hoge prijzen.

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner was het protest vooral in de steden merkbaar. Het merendeel van de protesten verliep rustig, maar op het einde van de manifestaties kwam het hier en daar opnieuw tot confrontaties tussen betogers en politieagenten. Zo heeft een professionele bokser uit de buurt van Parijs politie-agent hardhandig in het gezicht geslagen.