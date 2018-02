Boete van 81,25 miljoen euro voor Airbus

Het Duitse gerecht heeft de Europese vliegtuigbouwer Airbus een boete van 81,25 miljoen euro opgelegd wegens fraude bij de verkoop in Oostenrijk van achttien gevechtsvliegtuigen van Eurofighter. De feiten dateren van 2003, Airbus heeft de boete aanvaard.

Het gevechtsvliegtuig Eurofighter werd begin de jaren 2000 gelanceerd door een Europees consortium, opgericht door onder meer de Frans-Duits-Spaanse groep EADS, de latere Airbus Group. In Oostenrijk liep eerder al een onderzoek tegen Airbus en zijn huidig directeur-generaal Tom Enders wegens corruptie en fraude bij de verkoop van achttien toestellen voor twee miljard euro aan het land in 2003.

Minnelijke schikking

Oostenrijk eiste 1,1 miljard euro terug. Ook bij het parket van München liep sinds 2012 een onderzoek naar de feiten. Ambtenaren in Oostenrijk zouden volgens de aanklacht steekpenningen hebben aangenomen van medewerkers van Airbus. Het Duitse gerecht vond geen bewijzen van corruptie of fraude, maar legde Airbus wel een boete van meer dan 81 miljoen euro op. Het bedrijf heeft de boete al aanvaard.

Directeur-generaal Enders zal zich niet kandidaat stellen om zichzelf op de volgen aan het hoofd van het bedrijf. Zijn mandaat loopt in 2019 ten einde. Ten tijde van de feiten in Oostenrijk stond hij aan het hoofd van de afdeling ‘defensie’ van het bedrijf.

Frankrijk en Groot-Brittannië

Airbus maakt ook in Frankrijk en Groot-Brittannië deel uit van een gerechtelijk onderzoek naar frauduleuze transacties maar al in 2016 ontkende het bedrijf de aanklachten. In januari van dit jaar kreeg het bedrijf een boete van 104 miljoen euro voor een dossier dat al sinds 1992 aansleept over de verkoop van toestellen via de Matra-groep aan Taiwan. Matra werd nadien overgenomen door Airbus. Het bedrijf bekijkt nog of het die boete zal betalen of niet.