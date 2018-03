"Boekhouder Auschwitz" (96) overleden

Oskar Gröning, de ex-SS’er die als "Boekhouder van Auschwitz" bekend werd, is op 96-jarige leeftijd overleden. De man werd in 2015 veroordeeld tot vier jaar cel voor medeplichtigheid aan de moord op 300.000 mensen tijdens de Holocaust.

De man werkte als bewaker van het kamp in Auschwitz-Birkenau en werd daardoor in 2015 schuldig bevonden aan de dood van 300.000 mensen. Hij kreeg toen een celstraf van vier jaar opgelegd. Vorig jaar vroeg hij om genade omdat hij al zo oud was, maar de rechtbank ging daar niet op in.

Enkel leiders verantwoordelijk

Hij was pas de derde persoon die als medeplichtige voor de Nazi-moorden werd veroordeeld. Jarenlang werd de stelling gehanteerd dat alleen de leiders van het Nazisme verantwoordelijk waren voor de massamoorden en dat hun ondergeschikten minder schuldig waren omdat ze slechts uitvoerden wat hun oversten hadden beslist.

Medeplichtigen

Pas in 2011, toen John Demjanjuk door de rechtbank in München schuldig werd bevonden als medeplichtige aan de dood van meer dan 28.000 Joden toen hij bewaker was van het Sobiborkamp, veranderde de visie op de schuldvraag heel erg.

In 2016 werd Reinhold Hanning, een voormalige bewaker van Auschwitz-Birkenau, veroordeeld tot vijf jaar cel voor medeplichtigheid aan meer dan 170.000 mensen. Hij stierf vorig jaar zonder één dag achter de tralies te hebben gezeten.

Geld tellen en opsturen

Gröning was 21 jaar toen hij zich bij de Waffen-SS aansloot. In 1942 begon hij in Auschwitz te werken waar hij het geld dat tussen de bezittingen van de gevangenen werd gevonden, telde en opstuurde naar het SS-hoofdkwartier in Berlijn. Daardoor kreeg hij de bijnaam “Boekhouder van Auschwitz”.

Tijdens zijn proces gaf hij toe mee ‘moreel verantwoordelijk’ te zijn geweest voor de Holocaust.

