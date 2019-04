Boeing na dodelijke crashes: "Sorry voor verloren levens"

Vliegtuigbouwer Boeing excuseert zich na twee dodelijke crashes met Boeing 737's MAX. "Sorry voor alle verloren levens", zegt CEO Denis Muilenburg op Twitter. Bij een crash van Lion Air vorig jaar en een van Ethiopian Airlines dit jaar, kwamen in totaal 346 mensen om het leven.

We at Boeing are sorry for the lives lost in the recent 737 accidents and are relentlessly focused on safety to ensure tragedies like this never happen again.



Watch the full video here: https://t.co/kZawq35YnZ pic.twitter.com/G9uIHjxsWi