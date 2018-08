In de Verenigde Staten wordt onder meer een Boeing 747 ingezet om de bosbranden in Californië tegen te gaan. Het vliegtuig sproeit maar liefst 72.000 liter brandvertragende middelen op zes seconden tijd.

De bosbranden in Californië zijn de grootste ooit in de regio. Al meer dan 115.000 ha bos ging in vlammen op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd.