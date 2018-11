In de Verenigde Staten is nieuw bodycambeeld opgedoken van tijdens de bosbranden in Californië eerder deze maand. De beelden dateren van 8 november en tonen een evacuatie van reddingswerkers die op zoek zijn naar vier verpleegsters. Even later komt er een bulldozer aan die enkele reddingswerkers kon oppikken, een grote hulp want hun eigen voertuig vatte vuur. Bij de branden kwamen 88 mensen om het leven.