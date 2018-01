Bloedtest kan kanker vroegtijdig opsporen

Wetenschappers hebben een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een universele bloedtest om kankers te detecteren. Met de test zouden acht soorten van de ziekte in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord.

Het team van de Johns Hopkins Universiteit ontwikkelde een test die acht veelvoorkomende vormen van kanker kan opsporen in een vroeg stadium, de zogenaamde ‘CancerSEEK’-test. Het gaat over eierstokkanker, leverkanker, maagkanker, pancreaskanker, slokdarmkanker, darmkanker, lonkanker en borstkanker.

Tumoren ontstaan wanneer onze cellen zich op een foute manier delen of ontwikkelen, waardoor het kankercellen worden. Die kankercellen geven al in een vroeg stadium kleine deeltjes af in ons bloed. Het zijn precies deze deeltjes die de ‘CancerSEEK’-test kan opsporen. De onderzoekers konden in zeventig procent van de gevallen de kanker terugvinden bij de patiënten.

Voor de symptomen

Deskundigen spreken van een erg belangrijke stap, net omdat de nieuwe test kankers opspoort vooraleer er zichtbare symptomen van de ziekte opduiken of zelfs vooraleer de kanker zichtbaar wordt op de scan. Hoe vroeger de kanker wordt opgespoord, hoe groter ook de herstellingskansen voor de patiënt.

De hoop is dan ook dat deze universele bloedtest de scans en mammografieën op termijn overbodig zal maken, al benadrukken onderzoekers dat er nog meer onderzoek nodig is en dat er nog veel afwegingen gemaakt moeten worden. Hoeveel die test precies zal kosten en wanneer ze op de markt zou kunnen verschijnen, is voorlopig nog onduidelijk.