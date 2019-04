Bizarre uitspraken van Trump: 'Mijn vader is geboren in Duitsland'

Donald Trump heeft enkele bizarre dingen gezegd tijdens een persconferentie in het Witte Huis, waar hij de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg ontving. Hij zei onder andere opnieuw dat zijn vader is geboren in Duitsland Maar dat klopt helemaal niet.

Het is al de derde keer dat Trump zo'n uitspraak doet. Bizar, want Trumps vader is helemaal niet geboren in Duitsland, maar in New York.

Bij een andere vraag had hij ook moeite met de uitspraak van 'origins' (bronnen), hij sprak het uit als 'oranges' (appelsienen)