Bizarre straf: stroper moet verplicht naar Bambi kijken

Een rechter in Missouri heeft een hardleerse stroper veroordeeld om herhaaldelijk naar 'Bambi' te kijken, de Disney-klassieker waarin een hertje eenzaam achterblijft nadat zijn moeder is neergeschoten door een jager. Stroper David Berry moet de animatiefilm minstens één keer per maand bekijken, tijdens zijn gevangenisverblijf van een jaar.

De man wordt ervan verdacht, samen met enkele familieleden, over een periode van drie jaar honderden herten te hebben gedood. "De dieren werden op een illegale manier afgemaakt, vaak 's nachts, enkel voor hun gewei. De resten bleven vaak ter plaatse achter", aldus de procureur van Lawrence, Don Trotter. Het gaat om één van de grootste stroperaffaires ooit in Missouri.