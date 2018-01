Bizarre hype in Thailand: penis bleken

Een Thais ziekenhuis in Bangkok is in opspraak gekomen omdat het maandelijks bij 100 mannen de penissen ‘bleekt’ of witter maakt. Het nieuws veroorzaakte een storm van kritiek op sociale media.

Het Lelux Hospital in de Thaise hoofdstad staat al langer bekend voor zijn ‘bleekbehandelingen’, in een land dat geobsedeerd is door huidskleur. Maar sinds een half jaar biedt het ziekenhuis een nieuwe ingreep aan, die blijkbaar enorm in trek is.

100 klanten per maand

“Heel veel mensen vragen erom. We krijgen zo’n 100 klanten per maand, drie tot vier klanten per dag”, zegt Bunthita Wattanasiri van het Lelux Hospital aan persagentschap AFP.

Nadat het ziekenhuis foto’s van de behandeling deelde op sociale media, maakte de Thaise televisie er een reportage en kwam er heel wat kritiek op sociale media. Behandelingen die mensen witter maken, zijn erg populair in Thailand maar ook erg controversiëel.

540 euro

De behandeling wordt uitgevoerd met een kleine laser. Voor vijf sessies betaal je zo’n 540 euro. Het is vooral populair bij mannen uit de holebigemeenschap tussen de 22 en 55 jaar, zegt het ziekenhuis.

Het is niet de eerste keer dat het Lelux Hospital in opspraak komt. Vorig jaar lanceerden ze de '3D Vagina'-behandeling, waarbij lichaamsvet van de klant gebruikt wordt om de vagina 'vleziger' te maken.

