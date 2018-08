In Taipei, in het noorden van Taiwan, heeft een man een zevenjarig meisje van haar mama proberen los te trekken. Niemand raakte daarbij gewond. De man liep weg, maar kon later door de politie gearresteerd worden. Hij riskeert een celstraf tot drie jaar. De man beweerde dat hij het meisje kende, maar het kind ontkende dat. Later zei hij dat hij dacht dat het om iemand anders ging.