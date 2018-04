Bill Cosby schuldig aan seksueel misbruik

De Amerikaanse acteur en komiek Bill Cosby is schuldig bevonden aan de aanranding van een vrouw in 2004. De tachtigjarige komiek werd veroordeeld voor drie misdrijven.

Cosby stond gedurende bijna drie weken terecht voor het drogeren en het seksueel misbruik van Andrea Constand in 2004. Zelf houdt hij vol dat de vrouw had ingestemd met de seks.

De beslissing van de jury is een zware slag voor Cosby. Hij riskeert in theorie dertig jaar cel en een boete van 25.000 dollar voor elke aanklacht. Vorig jaar bereikte de jury in een eerste proces geen overeenstemming. Dat proces liep met een sisser af.

50 vrouwen

Sinds het schandaal rond Cosby uitbarstte, kwamen al meer dan vijftig vrouwen naar buiten met beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van de komiek. Het huidige proces focuste vooral op de aanklacht van Andrea Constand, een voormalige medewerkster van de Temple University in Philadelphia.

De acteur startte zijn carrière als stand-upcomedian in de jaren zestig. Zijn grootste succes scoorde hij in de jaren tachtig met de populaire sitcom "The Cosby Show", waarin hij de rol vertolkte van Cliff Huxtable, de innemende en wijze patriarch van een rijke zwarte familie in New York.