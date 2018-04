Bill Cosby krijgt voorlopig enkelband

De Amerikaanse komiek en acteur Bill Cosby wordt voorlopig onder huisarrest geplaatst tot zijn straf wordt uitgesproken. Dat heeft rechter Steve O'Neill beslist. Cosby werd donderdag schuldig bevonden aan seksueel misbruik.

De tachtigjarige Cosby moet voortaan in zijn huis in Cheltenham, in de staat Pennsylvania, blijven met een gps-tracker. Hij mag zijn woning enkel nog verlaten voor medische behandelingen of consultaties bij zijn advocaat, met voorafgaande toestemming van zijn reclasseringsambtenaar.

Ingestemd

Cosby stond gedurende bijna drie weken terecht voor het drogeren en seksueel misbruik van Andrea Constand in haar woning in januari 2004. Zelf houdt hij vol dat de vrouw, die donderdag in de rechtszaal aanwezig was, had ingestemd met de seks. Donderdag bevond een twaalfkoppige jury in bij de rechtbank in Norristown (Pennsylvania) hem op de tweede dag van beraadslaging schuldig aan alle drie aanklachten van seksueel misbruik.

30 jaar cel

De komiek riskeert 30 jaar cel, en een boete van 25.000 dollar voor elke aanklacht. De datum waarop zijn straf wordt uitgesproken is nog niet vastgelegd, maar dat moet binnen de 75 dagen gebeuren. De advocaat van Cosby, Tom Mesereau, heeft aan aangegeven dat de komiek in beroep zal gaan.

