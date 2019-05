Bijna geen openbaar vervoer in Nederland

In Nederland rijden nagenoeg geen treinen als gevolg van de grote pensioenstaking die om middernacht is begonnen en 24 uur zal duren. "Hier op Amsterdam Centraal is het momenteel erg rustig en ik heb gehoord dat dit ook het geval is op andere stations", aldus een woordvoerder van het spoor. Door die staking is de ochtendspits bij de noorderburen wel al vroeg op gang gekomen. De staking in het openbaar vervoer wordt morgen gevolgd door een 24 urenstaking in verschillende sectoren.

Volgens de spoorwoordvoerder lijken mensen goed voorbereid op de situatie en worden ze afdoende geïnformeerd door informatieborden die op de stations hangen. Omdat de rechter bepaalde dat Schiphol wel bereikbaar moet zijn, rijdt er wel een 'noodpendel' van Amsterdam Centraal naar de luchthaven. Op het traject rijden vier treinen per uur, normaal zijn dat er 25 per uur.

"De eerste mensen maken gebruik van de pendel", aldus de woordvoerder. "Erg druk is het nog niet, maar het is dan ook nog vroeg." Omstreeks 06.45 uur stonden al 30 files met een lengte van 105 kilometer, meldt Rijkswaterstaat. "Het is rond deze tijd twee keer zo druk als normaal op de wegen", meldt de ANWB.

Mensen zijn opgeroepen zoveel mogelijk samen te reizen. Schiphol vraagt mensen om de luchthaven zoveel mogelijk te mijden. Met de stakingen hopen de Nederlandse vakbonden de regering op de knieën te krijgen en wat zij zien als een "fatsoenlijk pensioen" erdoor te krijgen. Het overleg over het pensioenstelsel tussen de bonden en de regering mislukte eind vorig jaar.

De bonden eisen onder meer een bevriezing van de pensioenleeftijd en dat pensioenen meestijgen met de inflatie. Verder pleiten ze voor 'een pensioen voor iedereen', dus ook voor zelfstandigen. Mensen die zwaar werk doen, moeten eerder kunnen stoppen.