Big Ben (even) terug om 2018 in te luiden

Met twaalf klokslagen van de Big Ben is vannacht in het centrum van Londen afgeteld naar het nieuwe jaar. De beroemde klokkentoren aan het Britse parlement, die sinds augustus gerestaureerd wordt, vier jaar lang, werd tijdelijk weer in dienst genomen voor Kerstmis en nieuwjaar.

De organisatoren verkochten 100.000 tickets voor het vuurwerk dat op de klokslagen volgde, en twaalf minuten duurde. Tienduizenden anderen verzamelden op het nabijgelegen Trafalgar Square en op andere plaatsen in Londen.

De antiterreurpolitie had feestvierders gevraagd om waakzaam te blijven bij de festiviteiten in Britse steden. De Londense politie waarschuwde dat er extra veiligheidsmaatregelen werden genomen na de verschillende terreurdaden in Groot-Brittannië.