Bibberdag op de beurzen: 4 vragen

De beurzen wereldwijd kregen vandaag een flinke tik. Met -4,6 procent was het gisteren zelfs de slechtste dag op de Amerikaanse beurs in meer dan zes jaar tijd. Maar hoe dramatisch is dit precies en staat er een nieuwe financiële crisis voor de deur? En wat zijn precies de gevolgen voor de mensen mét aandelen en die zonder?

1. Wat is er precies aan de hand? Het was gisteren een akelig moment op de beurzen, want de cijfers gingen aan een bijna ongeziene snelheid in het rood. Opvallend, want het leek net erg goed te gaan met de beurzen, de afgelopen negen jaar gingen de beurzen zelfs alleen maar in stijgende lijn. En dat was een trend die niet aangehouden kon worden, legt financieel expert Paul D’Hoore uit.

“Een beursstijging wordt gestuwd door twee motoren: de verbeterende economie en de rente. Die eerste motor is er nog steeds, maar het schoentje knelt bij de tweede motor. De rente begint te stijgen, terwijl een lage rente net goed is omdat iedereen dan goedkoper kan lenen. De beleggers beseffen dat het riskant is om te blijven vliegen op één motor, waardoor ze hun kar zijn beginnen keren.”

Dat de beurzen zo een agressieve terugval hebben gemaakt, is dan weer te verklaren doordat het de laatste jaren net zo goed ging. Iedereen sprong massaal op de aandelenkar met de hoop op grote winstmarges, maar begonnen de aandelen ook massaal te verkopen toen ze zagen dat er een paar dalingen waren.

(Lees verder onder de video)

2. Hoe dramatisch is het?

De agressieve daling van de Dow Jones van gisterenavond was eventjes schrikken, net omdat de cijfers pijlsnel in het rood gingen. Die scherpe daling was daarnaast ook redelijk onverwacht omdat het net zo goed ging. De daling op de beurzen mag dan meteen wat angstzweet veroorzaken, toch maken beursspecialisten zich nog niet meteen zorgen. Zij zien dit niet als een voorbode van een financiële crisis, net omdat er geen sprake is van een bankencrisis of een vastgoedcrisis.

Wel spreken zij van een correctie van de beurs, iets dat om de zoveel jaren plaatsvindt. Hoewel het om de grootste correctie sinds 2009 gaat, komen we vandaag uit op hetzelfde niveau als slechts twee maanden geleden én zit de Dow Jones nog steeds 21 procent boven het peil van een jaar geleden. We zitten dus nog ver af van het niveau van 'zwarte maandag' in 1987, toen de Dow Jones een verlies van 23 procent moest slikken. Daarnaast werden er vandaag ook opnieuw positieve cijfers opgetekend op de Dow Jones, wat doet uitschijnen dat het minder erg is dan aanvankelijk gedacht.

(Lees verder onder de grafiek)

Kaart: Dow Jones - 100 Year Historical Chart

3. Moeten beleggers zich zorgen maken? Stelt zich nog de vraag of het hier over een tijdelijke terugval gaat, of dat de daling nu voorgoed is ingezet. En of beleggers zich dus zorgen moeten maken.

Volgens financieel expert Paul D’Hoore is het nog te vroeg om hierover uitspraken te doen en is dit sowieso een onzeker feit, omdat de beurzen zich nooit helemaal laten voorspellen. “Het kan nog alle kanten uit. Deze terugval kan het begin zijn van een werkelijke correctie, waarbij de dalende trend definitief wordt ingezet. Maar het kan evenzeer een tijdelijke daling zijn, waarbij de stijgende trend zich na een tijdje gewoon zal verderzetten.”

Volgens D’Hoore is het alvast een naïeve gedachte om te denken dat er nooit een einde zal komen aan de stijgende trend van de afgelopen jaren. “De beurs is al negen jaar aan het stijgen en dat kan gewoon niet blijven duren.”

4. Wat zijn gevolgen voor andere mensen? Tot slot: zullen mensen zonder aandelen deze flinke beurstik voelen? Mensen die geen aandelen hebben maar wel aan pensioensparen doen, alvast wel. “De daling gaat zich zeker verderzetten in de pensioenfondsen. Zij zijn in dit klimaat nog riskanter dan aandelenfondsen, omdat ze bestaan uit aandelen en obligaties. Als de rente stijgt, daalt de waarde van bestaande obligaties. Pensioenfondsen gaan dus zeker niet bestand zijn tegen een beurscorrectie.”

Daarnaast is de stijgende rente ook slecht nieuws voor mensen die geld moeten lenen. “Een stijging van de rente zal eigenlijk iedereen voelen, ook mensen die geen aandelen hebben. Dat kan voor sommigen voordelig uitdraaien, maar het betekent sowieso slecht nieuws voor mensen of bedrijven die nog moeten lenen.”

Het advies van Paul D’Hoore is dan ook om zeker niet meer te wachten om een lening af te sluiten. “Als je nog een halfjaar wacht, bestaat het risico dat je meer zal moeten betalen.”