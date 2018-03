Bewaker schakelde alarm shoppingcenter uit

Een bewaker in het winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo had het brandalarm uitgezet tijdens de dodelijke brand. Hij wordt beschouwd als een verdachte in een strafzaak, zo maakten de federale speurders bekend. Minstens 64 mensen kwamen om, onder wie 41 kinderen.

Het vuur brak vermoedelijk uit nabij een bioscoop op de vierde verdieping van het centrum en woedde over een oppervlakte van ongeveer 1.500 vierkante meter. Meer dan 500 brandweerlieden hebben de vuurhaard veertien uur bestreden. De brandweer kon ook 23 mensen redden en ruim honderd anderen evacueren.

Onderzoek

Er is een onderzoek gestart om de precieze oorzaak te achterhalen. In het kader hiervan zijn vier lieden voor verhoor opgepakt, onder wie de huurder van de ruimtes waar de brand zou zijn ontstaan en de verantwoordelijke van het bedrijf dat het vijf jaar oude shoppingcentrum uitbaat.

Slechte bouwmaterialen

Mogelijk is het drama veroorzaakt door tieners die volgens een getuige in een speelruimte schuimkubussen in brand zouden hebben gestoken. Slechte bouwmaterialen zoals goedkoop plastic zouden ervoor hebben gezord dat het vuur snel om zich heen greep.

Bijstand

Russisch president Vladimir Poetin uitte zijn medeleven met de slachtoffers en hun nabestaanden. Hij heeft speciaal uitgeruste manschappen vanuit Moskou naar Kemerovo gestuurd. De industriestad ligt in het Siberische Koezbassgebied en telt ruim 500.000 inwoners. De Russische premier Dmitri Medvedev zei dat de gezinnen van de slachtoffers een miljoen roebel (14.140 euro) van de staat krijgen als bijstand.

