Beving in Mexico door juichende voetbalfans

In Mexico City, de hoofdstad van Mexico, is deze avond een artificiële aardbeving waargenomen op het moment dat Hirving Lozona op het WK in Rusland scoorde tegen Duitsland.

De geologische autoriteiten in Mexico spreken van minstens twee sensoren die seismische activiteit hebben waargenomen, waarschijnlijk als gevolg van het "massaal springen" bij het winnende doelpunt tegen de Duitsers. Dat meldde het SIMMSA, het nationaal netwerk voor seismische monitoring, op Twitter.

Mexico zorgde in groep F voor de eerste grote verrassing van het WK, door met 0-1 van wereldkampioen Duitsland te winnen.