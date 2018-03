Beurzen vrezen handelsoorlog VS en China

De vrees voor een handelsoorlog tussen China en de VS is groot en dat zorgt voor ongerustheid op de beurzen wereldwijd. Zowel de Nikkei, als de Amerikaanse beurzen en ook de Bel20 doken in het rood.

De beurs van Tokio, de Nikkei, sloot vanmorgen af met een verlies van 4,51 procent op 20.617,86 punten. Dat is het laagste niveau sinds oktober vorig jaar.

Wereldwijd

Ook elders in Azië kleurden de beurzen rood, en in New York was de Dow Jones-index gisterenavond al gesloten met een verlies van 2,9 procent. De Amerikaanse dollar verloor terrein ten opzichte van alle andere belangrijke munten. De koers van de euro steeg tot 1,2336 dollar en de Japanse yen steeg tot het hoogste niveau in een jaar ten opzichte van de dollar.

Ook in ons land was er ongerustheid. De Bel20 noteerde kort na opening ruim 1 procent in het rood. Rond 9.30 uur stond de Bel20 1,31 procent lager op 3.807,80 punten. Voor alle aandelen stond een minteken. Ook gisteren was er al een verlies genoteerd van 1,71 procent.

Waarom?

Zowel de Amerikaanse importtaksen op staal en aluminium als bijkomende heffingen op Chinese producten, vielen niet in goede aarde bij de Oosterse grootmacht. China heeft dan ook al aangegeven met tegenmaatregelen te komen.

