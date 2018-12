Betoging 'gele hesjes' in Parijs: eerste incidenten op Champs-Élysées, politie massaal aanwezig

In Parijs hebben zich de eerste korte incidenten voorgedaan aan de Champs-Élysées. Daar verzamelen de 'gele hesjes' voor hun derde nationale actiedag.

Rond 9 uur poogden manifesten door een controlepost te breken aan de place de l'Étoile. De ordetroepen zetten daarop traangas in. De Champs-Élysées is sinds 6 uur afgezet voor alle verkeer. Voetgangers worden toegelaten na identiteitscontrole. De politie is in groten getale aanwezig om de orde te bewaren.

Brand Nadat de demonstranten weggejaagd werden van de Arc de Triomphe - de place de l'Étoile rondom de triomfboog was nog open voor het verkeer - verspreidden ze zich naar de aanpalende lanen. Sommigen onder hen zijn gemaskerd, zo stelden journalisten nog ter plaatse vast. Op de avenue Mac-Mahon werden vuilbakken omgekieperd en in brand gestoken. In het midden van de weg was er een kleine vuilnisbrand.

Verschillende plaatsen in Frankrijk Er wordt vandaag op verschillende plaatsen in Frankrijk op straat gekomen, maar de meeste aandacht gaat naar de Champs-Élysées in Parijs. Het is afwachten hoeveel mensen daar zullen opdagen. De voorbije dagen leek het er immers op dat de protestbeweging, die spontaan is ontstaan en dus geen echte organisatie kent, aan het afbrokkelen is. Op de eerste actiedag van de gele hesjes midden november daagden 282.000 betogers in Parijs op, vorige week waren het er 106.000. Er werden toen flink wat vernielingen aangericht. Ook de Franse regering volgt de opkomst met argusogen.

Vakbonds- en studentenmanifestatie De politie zet in Parijs zo'n 5.000 man in. Naast de gele hesjes is er ook nog een vakbonds- en studentenmanifestatie gepland.