Betoging in Brussel: honderdtal 'gele hesjes' opgepakt

In Brussel zijn de eerste 'gele hesjes' preventief opgepakt. Het gaat om een honderdtal mensen. In de Montoyerstraat in Brussel is het kort na de middag ook tot een eerste confrontatie gekomen tussen de gele hesjes en de politie.

De Brusselse politie is zowel in uniform als in burger in groten getale aanwezig op het terrein en houdt de situatie ook via de sociale media nauw in de gaten.

"We controleren iedereen die naar Brussel komt om deel te nemen aan de actie van de 'gele hesjes'", zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. "Wie verdachte of gevaarlijke voorwerpen bij heeft, wordt administratief aangehouden. Voorlopig gaat het om een honderdtal personen.

Een vijfhonderdtal gele hesjes trokken door de Wetstraat, richting het Schumanplein, maar zagen zich de weg versperd door de ordediensten. De betogers trokken vervolgens via de zijstraten naar de Belliardstraat, maar ook die straat was versperd.

In de Montoyerstraat slaagde een klein groepje betogers erin zich voorbij het politiecordon te murwen, waarna het tot een confrontatie kwam. De politie werd bekogeld met bommetjes, flessen en een verkeersbord. De agenten reageerden met traangas.

Meer dan alleen brandstofprijzen

De concrete eisen van de beweging zijn al evenmin klaarhelder, al is het wel duidelijk dat de onvrede om meer draait dan de loutere brandstofprijzen. Op enkele facebookpagina's wordt van de regering onder meer een dubbele loonindexering geëist, net als een verhoging van het minimumloon, de invoering van het recht voor de bevolking om verkozenen uit hun functie te zetten, de vermindering van de belasting op energie en beter openbaar vervoer.

Hinder

Het protest zorgt ook voor de eerste hinder bij het openbaar vervoer. De metrohalte Park is afgesloten. De metro's stoppen niet in die halte, maar rijden voor de rest wel normaal. Dat meldt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB. Nog volgens de MIVB is er forse hinder op de buslijnen 21, 27, 49, 50, 60, 78 en 80. De trams rijden wel normaal. In Brussel wordt ook de Reyers-Centrumtunnel afgesloten voor het verkeer dat van de E40 komt, zegt Brussel Mobiliteit op Twitter. De Brusselse politie vraagt ten slotte de omgeving van de Europese wijk te vermijden, omdat er wegen zijn afgesloten.

Protest in Parijs

Ook in Parijs wordt er vandaag trouwens opnieuw betoogd door de gele hesjes. Ook daar worden extra manschappen ingezet om te voorkomen dat het er zwaar uit de hand loopt. Buitenlandse Zaken raadt een tripje naar Parijs dit weekend af door het geplande protest. Enkele wedstrijden in de Franse voetbalcompetitie werden zelfs uitgesteld. Toeristische trekpleisters zoals de Eiffeltoren en het Louvre zijn gesloten.