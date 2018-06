Betaalproblemen met Visa in heel Europa

VISA kampt vanavond met betaalproblemen in het Verenigd Koninkrijk en elders in Europa. Dat meldt de BBC. Het bedrijf onderzoekt momenteel de oorzaak van de storing.

Hoe groot de problemen zijn is nog niet duidelijk. Maar klanten in heel Europa hebben via Twitter al melding gemaakt van mislukte betalingen. "We onderzoeken de oorzaak en proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen", zegt het bedrijf op Twitter.

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.