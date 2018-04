Bestelwagen rijdt in op voetgangers in Toronto: tien gewonden

Een bestelwagen is in de Canadese stad Toronto ingereden op enkele voetgangers. De politie laat weten dat er acht tot tien gewonden vielen, maar zegt niets over de ernst van de verwondingen. De bestuurder werd opgepakt nadat hij kort op de vlucht was.

Het is nog onduidelijk of het om een aanslag of een ongeval gaat. De chauffeur vluchtte weg maar kon inmiddels worden opgepakt. Volgens verschillende lokale media zouden er twee doden gevallen zijn en zijn twee mensen zeer ernstig gewond, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd.

Het incident deed zich voor in de buurt van Yonge Street en Finch Avenue. De metrostations in de buurt werden afgesloten. Het aanrijdende voertuig is een witte bestelwagen, zo zeggen getuigen. Getuigen melden aan de Canadese nieuwssite CTV News wel dat de bestuurder tegen een grote snelheid op het voetpad reed en iedereen aanreed die op zijn weg tegenkwam..

Premier Justin Trudeau heeft inmiddels zijn steun voor de slachtoffers uitgesproken.

#BREAKING video: Moment the driver of the van was arrested pic.twitter.com/Md8Jiolhoi — Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 23, 2018

UPDATE 1:27 pm, police were called to Yonge Street and Finch Avenue East, for a collision.

A Media Sgt from traffic services is on their way to the scene.

Too early to confirm the number of pedestrians struck or their injuries. More to come.^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 april 2018

