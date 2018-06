Bereidde Tunesiër terreurdaad met gif voor?

De Duitse politie heeft bij een inval een 29-jarige Tunesiër gearresteerd die in zijn appartement in Keulen een grote hoeveelheid zeer giftig ricine had verstopt. Het is voorlopig niet duidelijk wat de man daarmee van plan was. De man wordt er wel van verdacht een aanslag te hebben voorbereid.

Ricine is een gif dat gebruikt wordt voor biologische oorlogsvoering. Net daarom neemt de Duitse politie de zaak zeer ernstig. De autoriteiten sluiten niet uit dat de verdachte een terroristische aanslag wilde voorbereiden.

Volgens verschillende Duitse media is de Tunesiër in november 2016 naar Duitsland verhuisd. Zijn vrouw is ook enige tijd vastgehouden, maar zij wordt niet in staat van beschuldiging gesteld. De politie was de man op het spoor gekomen na een tip en hield hem al enige tijd in de gaten.