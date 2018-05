Bendeoorlogen woeden in Londen

In Londen zijn afgelopen weekend vier jongeren het slachtoffer geworden van schietpartijen. Zaterdagavond werd een jongen van zeventien doodgeschoten. Gisteren raakten twee jongens van dertien en vijftien gewond, en een paar uur later nog een jongen van 22. Het weekend was daarmee een triest dieptepunt van een jaar vol geweld in Londen. Er lopen nu al zestig moordonderzoeken.

Op klaarlichte dag werden gisteren twee tieners neergeschoten in Harrow, ten noordwesten van Londen, op twee verschillende plaatsen in dezelfde straat. Het gaat om twee jongens van dertien en vijftien. Ze zijn gewond aan hun hoofd, maar verkeren niet in levensgevaar.

De jongste heeft het ziekenhuis al verlaten en is volgens de politie een onschuldige passant die met zijn ouders over straat wandelde.

Jonge rapper

Een verdachte is nog niet opgepakt. Hetzelfde geldt voor de zaak van Rhyhiem Barton. Een jonge rapper van zeventien die zaterdagavond werd doodgeschoten toen hij met vrienden aan het voetballen was. Volgens zijn moeder zitten bendeleden achter de moord op haar zoon.

“Ze komen altijd naar hier de jongeren lastigvallen en onze kinderen aanvallen”, zegt Pretana Morgan, moeder van rapper Rhythiem Barton. “Ze komen met wapens. Ik weet niet hoe ze het doen. Het lijkt alsof ze hier altijd rondrijden en onze buurt willen treffen en onze kinderen aanvallen als ze zich gewoon aan het ontspannen zijn of aan het genieten zijn van een barbecue.”

De jongen werd twee jaar geleden al eens neergestoken door bendeleden. Maar volgens zijn moeder zat hijzelf niet in een bende.

Zestig moordonderzoeken

Sinds begin dit jaar voert de Britse politie al zestig moordonderzoeken. In dertien gevallen gaat het om tieners die gedood zijn. De politie onderzoekt of dat te maken heeft met bendegeweld.

Maar het gevecht wordt niet alleen op straat gevoerd, ook online. In video's op sociale media strijden jongerenbendes om zoveel mogelijk views en likes om elkaar te overtreffen. En wordt geweld zelfs aangeprezen.

