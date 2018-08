De Belgische zakenman Bruno Charles De Cooman is in Rusland overleden. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken aan VTM NIEUWS. Hij viel uit het raam van zijn appartement op de achtste verdieping. De man was vicedirecteur van het Russische staalbedrijf NMLK. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden hij is overleden.