Belgische IS-vrouw geëvacueerd uit laatste bolwerk: “België heeft onze kinderen vermoord”

Duizenden vrouwen en kinderen zijn de voorbije dagen geëvacueerd uit Baghouz, het laatste IS-bolwerk in Syrië dat sinds een week wordt bestookt door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Onder hen ook ‘Um Nuh’, een naar eigen zeggen Belgische vrouw van wie de echte identiteit onbekend is. In een interview met de Koerdische tv-zender Rudaw zegt ze geen spijt te hebben dat ze zich bij IS heeft aangesloten, integendeel. “IS zit in ons hart”, zegt ze.

#ISIS women carry ‘caliphate’ in their hearts as men fight to the death pic.twitter.com/W6xoGltT8S — Rudaw English (@RudawEnglish) 6 maart 2019

Meer dan 6.500 burgers zouden deze week nog geëvacueerd zijn uit Baghouz, veel meer dan de SDF, die gesteund worden door de internationale coalitie onder leiding van de VS, hadden verwacht. De Syrische rebellen zetten vorige week de laatste strijd in tegen IS in het stadje, maar werden overrompeld door de massale hoeveelheid vrouwen en kinderen die er zich nog bevonden. Zij worden uit het dorp weggehaald en naar een kamp in de woestijn gebracht waar ze worden gecontroleerd.

Op foto’s en videobeelden is te zien hoe een grote groep vrouwen begin deze week volledig in zwarte boerka’s in het kamp wachtten op eten en drinken. Terwijl ze uit Baghouz werden weggeleid, riepen ze volgens Reuters ‘Allahu Akbar’. Onder de vrouwen was volgens Rudaw ook minstens één Belgische vrouw, ‘Um Nuh’, maar het is niet duidelijk wie zij echt is. Ze ontvluchtte Baghouz met haar drie kinderen. Haar man vertelde haar dat ze moest vluchten, terwijl hij in Baghouz achterbleef om te vechten tot de dood. Ook de SDF denken dat de mannen die zich nu nog in Baghouz bevinden, de zwaarste strijders zijn. Deze week gaven meer dan 400 anderen zich al over.

Um Nuh, die geen spijt lijkt te tonen, zegt in het interview dat ze hoopt dat haar man het martelaarschap mag sterven. Ze wil niet terugkeren naar België, omdat ons land heeft deelgenomen aan de internationale coalitie tegen IS. “Islamitische Staat is in ons hart. Zelfs als ze ons allemaal doden, blijven we ervan houden. We zijn allemaal moslims, we hebben een land nodig. (...) België heeft onze vrouwen en onze kinderen gedood. Ze zaten mee in de coalitie.”

“Het leven in Baghouz was perfect”

Andere vrouwen in de Koerdische reportage zeggen dat de strijd voor hen nog niet voorbij is en beloven dat ze hun kinderen zullen opvoeden voor het martelaarschap. “Het leven in Baghouz was perfect. Het vertrek lag niet in onze handen, maar in dat van Allah”, klinkt het bij een van hen. Een andere vrouw zegt dat “Allah ons de opdracht gaf te vluchten om het leven van onze kinderen te sparen”. “We zijn weggegaan zodat hij ons een nieuwe generatie kan geven die dan jihadist kan worden.”

De Syrische Democratische Strijdkrachten hopen vandaag de evacuatie van de laatste burgers te kunnen afronden. Dat zei een woordvoerder aan het persbureau Reuters. Daarna zou de allerlaatste aanval ingezet moeten worden.