Belgische skiër komt om bij lawine in Franse Alpen

Een Belgische skiër is om het leven gekomen bij een lawine in de Franse Alpen. Het ongeval gebeurde in Vallorcine, vlakbij de grens met Zwitserland. Dat schrijven verschillende Franse media.

Drie Belgische skiërs en een Franse gids werden vandaag gegrepen door een lawine in Vallorcine, vlakbij Chamonix. Een Belg kwam daarbij om het leven, een andere raakte zwaargewond. De derde Belg en de gids zijn ongedeerd, dat bevestigen de reddingsdiensten van Chamonix.

(Meer onder de foto)

De overledene is een man uit Herve (provincie Luik) die geboren werd in 1954, zegt luitenant-kolonel Stéphane Bozon van de gendarmerie van het Franse Chamonix aan Belga. De gewonde man, geboren in 1980, is naar het ziekenhuis overgebracht met zware verwondingen aan de rug, maar is niet in levensgevaar. De ongedeerde skiër is de zoon van de overleden man. De gids is aangehouden om te kunnen worden ondervraagd, maar dat is in dit soort situaties de standaardprocedure, zegt Bozon. Het gezelschap bevond zich buiten de skipistes van Vallorcines.

Bij een andere lawine in Haute-Savoie kwam nog een skiër om het leven. De twee lawines vonden op hetzelfde ogenblik plaats.

Een Zwitserse wandelaar werd door een derde lawine meegesleurd en is vermist. Dat werd vernomen bij de autoriteiten van het departement Haute-Savoie.

Foto: archief