Belgische piloot in Congo: "Heb maar 1 collega kunnen redden"

De Belg Anthony Caere is een piloot in het Virunga National Park en was getuige van de hinderlaag waarbij gisteren zes collega's van hem omkwamen. "Ik heb maar één collega kunnen evacueren naar het ziekenhuis", zegt hij in een telefoongesprek aan VTM NIEUWS.

"Ik vloog in de lucht om overzicht te houden voor onze mensen op de grond. Al snel werd duidelijk dat we die dag geviseerd werden en ik waarschuwde onze mensen voor een bepaalde rebellengroepering. Tien minuten later kreeg ik het bericht van mijn collega's dat ze aangevallen werden", zegt Caere.

Eén gered

Voor de rangers was het een verloren strijd: ze werden overrompeld door een twintigtal gewapende rebellen en werden afgeslacht. "Ik kon nog één collega evacueren naar het ziekenhuis, hij had een kogel in de schouder", zegt een emotionele Caere.

Oorlog

In het Virunga-park woedt al jaren een hevige strijd tussen de rangers en stropers, die uit zijn op wilde dieren. "Die mannen hebben maar één doel voor ogen, en dat is geld. Het is hier oorlog." Het park wordt geleid door de Belgische prins Emmanuel de Merode, die er samen met zijn team de wilde dieren en de natuur wil beschermen.

Vandaag werden de zes dodelijke slachtoffers begraven. Het gaat om vijf Congolese rangers en een chauffeur, allemaal tussen 22 en 30 jaar oud.

