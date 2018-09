Belgische peuter verdrinkt in Spaans zwembad

In de Spaanse badstad L’Ametlla de Mar, in de provincie Tarragona, is een 18 maanden oude Belgische peuter verdronken. Dat meldt het Spaanse persagentschap Efe. Buitenlandse Zaken kan het tragische nieuws nog niet bevestigen.

Het kindje verdronk in een privézwembad van een vakantiehuisje. Volgens Spaanse media zou het gaan om een jongetje. De hulpdiensten en een mughelikopter werden rond 18.30 uur ter plaatse geroepen, maar die konden de baby niet meer redden. De ouders kregen psychologische bijstand.

De burgemeester van het badstadje wil privé-eigenaars nu verplichten een alarm te installeren in hun zwembaden. Hij wijst erop dat dat in sommige landen al gebeurt.

Foto: Archiefbeeld van L’Ametlla de Mar.