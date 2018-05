Belgische jihadist ter dood veroordeeld in Irak

Een Belgische jihadist is ter dood veroordeeld in Irak voor deelname aan de terroristische groep Islamistische Staat (IS). Hij is volgens het Franse persagentschap AFP veroordeeld tot ophanging.

Het gaat om Tarik Jadaoun uit Verviers, die ook bekend is onder de strijdersnaam Abu Hamza Al-Belgiki. Hij was in 2014 toegetreden tot IS en werd vorig jaar gearresteerd tijdens de slag om Mosul, de voormalige 'hoofdstad' van IS in Irak.

Twee weken geleden moest Jadaoun voor de rechtbank in Bagdad verschijnen. Tijdens die hoorzitting minimaliseerde hij zijn rol. “Ik was geen strijder. Ik leidde voor IS een afdeling van verpleegkundigen, ik verzorgde iedereen. Ik heb gewerkt in het ziekenhuis al-Joumhouriya in Mosul en in mobiele ziekenhuizen in Makhoul en in Bayji”, zei hij toen.