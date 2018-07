Belgische familie crasht tijdens vakantie in Turkije: 3 doden, 1 vrouw kritiek

Een auto met vier Belgen uit Sint-Niklaas raakte gisteren betrokken in een fataal auto-ongeluk in de Turkse stad Edirne. Dat meldt Het Nieuwsblad. De twee broers en één van hun echtgenotes, overleefden het ongeluk niet. Een andere vrouw raakte gewond en is in kritieke toestand. Het gezelschap was in Turkije op vakantie om daar het offerfeest te vieren.

De familie was samen onderweg naar Isparta, het geboortedorp van één van de vrouwen, toen hun Mercedes rond 18 uur om nog onduidelijke redenen van de weg reed. De auto slingerde nog ongeveer vijftig meter verder en crashte daar tegen een muur. De twee broers, van 56 en 57 jaar, stierven ter plaatse. Hun twee echtgenotes werden naar het ziekenhuis gevoerd, waar één van hen alsnog overleed. De andere vrouw ligt nog in coma.

De lichamen worden vandaag nog naar het dorp Isparta gevoerd, waar ze begraven worden.

Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralıhttps://t.co/o3kO3vbmDg — Sözcü (@gazetesozcu) 25 juli 2018

(Foto: archief)