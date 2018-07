Belgische duiker: "Niet zeker of duikmaskers passen"

Het is niet zeker of de duikmaskers, die gebruikt zullen worden tijdens de reddingsactie van de Thaise jongens, zullen passen. Dat zegt de Belgische duiker Ben Reymenants, die bij de reddingsactie betrokken is, aan VTM NIEUWS. “De maskers zijn voor volwassenen en zeker niet voor kleine Thaise kinderen.”

“Op beelden is te zien hoe de kuitspieren van de jongens volledig zijn afgestorven. Ook hun gezicht is ingezakt en dat zorgt voor een probleem”, zegt Reymenants. “De maskers zijn voor volwassenen en zeker niet voor kleine Thaise kinderen. Want de kinderen wegen dertig tot 35 kilogram.”

Een duikgroep uit Italië leverde gisterenavond de maskers, maar de vraag is dus of die zullen passen. “Aziaten hebben hogere jukbeenderen dan ons en hun gezicht is ingevallen. Daardoor is er geen garantie dat de maskers niet zullen lekken. Als dat gebeurt, loopt het water in hun neus en panikeren ze misschien”, zegt Reymenants nog.

Reddingsactie vandaag gestart De evacuatie van de twaalf voetballertjes en hun trainer die al ruim twee weken geblokkeerd zitten in een grot in het noorden van Thailand, is deze ochtend rond 5 uur Belgische tijd gestart. Gisteren werd de reddingsoperatie nog even 'on hold' gezet omdat de kinderen niet sterk genoeg zouden zijn, maar een Australische dokter onderzocht de kinderen gisterenavond en besliste dat ze gezond genoeg waren voor de reddingspoging. “Wat gisteren niet zo was, is nu wel het geval: de kinderen zijn er klaar voor. En ook de ouders hebben hun toestemming gegeven."

Achttien duikers De reddingswerkers verwachten dat ten vroegste om 16 uur Belgische tijd het eerste kind uit de grot zal komen. Maar de hele operatie zal veel langer duren. Afhankelijk van het weer kan dit nog drie tot vier dagen in beslag nemen. In totaal zijn achttien duikers, van wie dertien buitenlanders, in de grot gestuurd om de voetballertjes en hun coach te redden. Volgens het plan zal elke jongen vergezeld worden door minstens twee ervaren duikers.

Parcours Het moeilijkste punt van de terugweg bevindt zich volgens de reddingswerkers op ongeveer 1,7 kilometer van waar de kinderen zich bevinden. Aan de bewuste T-splitsing is de doorgang erg smal. De passage gaat eerst omhoog en dan weer naar beneden, en je kunt er enkel langs door je door de opening te wringen, legden de reddingswerkers eerder deze week uit.

Nadat ze deze moeilijke doorgang voorbij zijn, moeten ze nog een kilometer afleggen om tot de kamer te geraken waar de reddingswerkers een basiskamp hebben opgezet. Vandaar is het nog eens bijna 2 kilometer tot de uitgang, maar dat laatste stuk zou niet meer gevaarlijk zijn.