Belgisch scoutsmeisje zwaargewond na aanrijding in Nederland

Een vijftienjarig meisje van een Belgische scoutsgroep is zwaargewond geraakt door een aanrijding met een auto in gemeente Bergeijk, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, een buurgemeente van Lommel. Dat meldt de Nederlandse politiezone Oost-Brabant via Twitter.

De aanrijding gebeurde op de Witrijtseweg in Bergeijk. Het meisje liep daar in een groep van ongeveer twintig jongeren, toen ze plotseling door de auto werd geschept. Het slachtoffer is eerst behandeld door toegesneld ambulancepersoneel. Later is ze met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Bij een aanrijding op de Witrijtseweg #Bergeijk is vanavond een 15-jarig meisje van een Belgische scoutinggroep zwaargewond geraakt. Het meisje is met de @Traumaheli_NL overgebracht naar het ziekenhuis. pic.twitter.com/hdHhr3K0LK — Politie Oost-Brabant (@politieob) 1 augustus 2018

De politie meldt dat de leden van de scoutsgroep heel erg geschrokken zijn en onder de indruk van de gebeurtenis. "Naast de eerste hulpverlening voor het slachtoffer, die uiteraard alle prioriteit had, was ook de zorg voor deze groep van belang", zegt de politie. Ze zijn overgebracht naar een locatie waar slachtofferhulp hen bijstaat.

De politie onderzoekt wat er mis is gegaan. De bestuurder van de auto zou, net als het slachtoffer, ook in België wonen en wordt verhoord, klinkt het op Twitter.