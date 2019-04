Belgisch meisje (8) zwaargewond na val uit skilift in Italië

Een Belgisch meisje van 8 jaar is zwaargewond geraakt na een val uit een skilift in Livigno, in het noorden van Italië. Dat melden lokale media. Een Poolse toeriste die naast het meisje zat en de val nog probeerde te voorkomen, werd meegesleurd.

Het meisje zou zich verkeerd op de skilift op de Rin-helling hebben gezet en daardoor zijn gevallen. Naast haar zat een Poolse vrouw die ook naar beneden viel.

Het meisje werd met de helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Bergamo. Over haar toestand is geen extra info bekend.

Foto: archief