Belgisch echtpaar omgekomen tijdens bergwandeling in Tirol

Tragedie in de Oostenrijkse Alpen. In Obergurgl is afgelopen weekend een Belgisch echtpaar om het leven gekomen bij een bergwandeling.

Het Belgische koppel hield enorm van de bergen in Tirol. Ze kwamen al vele jaren op vakantie in Obergurgl in de Ötztaler Alpen. De twee vakantiegangers ondernamen zondagmiddag een wandeling naar de Schönwieskopf in Obergurgl . Toen de man en vrouw van respectievelijk 82 en 77 jaar oud ’s avonds nog altijd niet waren teruggekeerd, werd er rond 21 uur alarm geslagen.

Onmiddellijk ging er een zoekactie van start, maar het zou nog uren duren vooraleer ze werden gevonden. Een reddingshelikopter kon het vermiste koppel gisterennamiddag rond 16 uur uiteindelijk lokaliseren in de bedding van de Rotmoos-kloof. Wegens een nog onbekende oorzaak zijn ze in de diepte gestort en daarbij om het leven gekomen.

De lichamen van de twee slachtoffers werden met behulp van touwen geborgen.