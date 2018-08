Belgisch Chiromeisje (15) zwaargewond na aanrijding in Nederland

Een meisje van de Belgische Chirogroep uit Roosbeek is vanavond aangereden in de Nederlandse gemeente Bergeijk. Het meisje van vijftien raakte zwaargewond en is weggebracht met een helikopter. Dat bevestigt de politiezone Oost-Brabant aan VTM NIEUWS.

Het meisje liep rond 20.45 uur in een groep van ongeveer twintig jongeren op de Witrijtseweg, toen ze plots door een auto werd gegrepen. Ze werd eerst ter plaatse behandeld door toegesneld ambulancepersoneel en werd later met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De rest van de groep is ongedeerd, maar erg geschrokken. "Naast de eerste hulpverlening voor het slachtoffer, die uiteraard alle prioriteit had, was ook de zorg voor deze groep van belang", zegt de politie. Ze zijn overgebracht naar een locatie waar slachtofferhulp hen bijstaat.

De bestuurder van de wagen komt ook uit ons land. Hij wordt nog door de politie verhoord over de aanrijding. Rechercheurs kwamen ter plaatse om te onderzoeken wat er precies gebeurd is.